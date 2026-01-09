Trendyol 1. Lig’de 2. devre heyecanı başladı. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahasında Boluspor’u konuk etti.

Soğuk ve yağışlı havada, ağır zeminde oynanan maçta takımlar büyük çaba sarf etti. Futbolcuların oyun kurmakta zorlandığı ağır zeminde gülen taraf Boluspor oldu.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahaya; Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Dk. 60 Bekir Can Kara), Batuhan İşçiler, Naby Youssouf Oulare, Aliou Badara Traore (Dk. 84 Erdem Seçgin), Mehmet Özcan, Emir Bars, Santeri Wainö Emil Hostikka (Dk. 77 Medeni Bingöl), Sabahattin Destici ve Ivan Cedric Bikoue Embolo ile çıktı.

Boluspor ise; Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk. 90 Harun Alpsoy), Loic Robert Kouagba, Işık Kaan Arslan, Lucas Pedro Alves De Lima, Doğan Can Davas (Dk. 90 Can Arda Yılmaz), Dean Liço, Mario Cesar Azevedo Alves Balburdia, Barış Alıcı (Dk. 83 Abdulsamet Kırım), Devran Şenyurt ve Arda Usluoğlu (Dk. 58 Mustafa Alptekin Çaylı) ilk 11’i ile mücadele etti.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda ağır zeminde oynanan maç, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü futbolcularının vuruşuyla başladı.

Maçın ilk dakikalarında topa daha çok sahip olan taraf konuk ekip oldu. İlk devrenin ilerleyen dakikalarında daha etkili pozisyonlara giren Boluspor aradığı gole de ulaştı.

Maçın 16. dakikasında Boluspor hızlı çıktı. Ceza sahası içinde topla buluşan Barış, kaleci Çağlar ile karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda Çağlar ayaklarıyla meşin yuvarlağa dokundu ve golü engelledi.

Müsabakanın 22. dakikasında Boluspor serbest vuruş kazandı. Çalışılmış pozisyonda ceza sahası içine girerken topu alan Doğan Can’ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Konuk ekip aradığı gole 31. dakikada ulaştı. Devran Şenyurt’un asistiyle ceza sahası dışında topa gelişine mükemmel vuran Dean Liço, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını 1 – 0 öne geçirdi.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü atağında maçın 40. dakikasında Ensar Çavuşoğlu uzaktan kaleyi yokladı. Güzel vuruşunda kaleci son anda topu kornere tokatladı.

İlk devrede başka gol olmayınca Boluspor soyunma odasına 1 – 0 önde girdi.

MAÇIN İKİNCİ YARISI

Müsabakanın ikinci yarısına daha etkili başlayan taraf İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü oldu. Temsilcimiz, beraberlik golü için zaman zaman etkili yüklenmeler yaptı.

Maçın 61. dakikasında Van Spor çok etkili çıktı. Ceza sahası içinde topla buluşan Emir Bars, müsait durumda iyi vuramayınca mutlak gol kaçmış oldu.

79. dakikada Van Spor FK beraberlik golüne yaklaştı. Mehmet Özcan’ın ceza sahası içine güzel ortasına Cedric kötü vurdu ve gol kaçtı.

85. dakikada Boluspor kontra atakla çıktı. Alptekin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa vurdu, Çağlar gole izin vermedi.

90 + 5. dakikada Vanspor atağında Mehmet Özcan uzaktan bir kez daha kaleyi yokladı ancak Boluspor kalecisi Türker topa sahip oldu.

Maçın son bölümlerinde de İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü en azından beraberlik golü için yüklenmeyi sürdürdü. Ancak ataklar sonucu değiştirmeye yetmeyince röjvanşta 1 – 0’lık skorla gülen taraf Boluspor oldu.