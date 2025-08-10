Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, dakikalar sonra deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.

Sezonun ilk zorlu sınavı öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta Boluspor sahaya;

Muhammet Özkan, Ömürcan Artan, Işık Kaan Arslan, Naby Youssouf Oulare, Loıc Robert Kouagba, Dean Liço, Marıo Cesar Azevedo Alves Balburdıa, Doğan Can Davas, Ibrahım Akanbı Rasheed, Florent Hasani ve Barış Alıcı ile çıkacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise;

Çağlar Şahin Akbaba, Medeni Bingöl, Eerdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Francesc Crespı Regıs, Erdem Seçgin, Mert Çölgeçen, Eemre Batuhan Adıgüzel, Alıou Badara Traore, Anestıs Vlachomıtros

VE Batuhan Kör ile mücadele edecek.