Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan doğal gaz sektör raporuna göre Türkiye genelinde 2025 yılı Mayıs ayında kullanılan toplam doğal gaz miktarı 4.08 milyar metreküp olarak kayıtlarda yer aldı. Aynı dönemde Van’da ise 20,28 milyon metreküp doğal gaz kullanımı gerçekleşti.

Van’da bu dönemde Boru Gazı 19,894 milyon Sm3, LNG kullanımı 0,048 Sm3, CNG kullanımı ise 0,336 Sm3 olarak kayıtlara geçti.

VAN’DA DOĞAL GAZ ABONE SAYISI

EPDK tarafından yayımlanan verilerde Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketine bağlı abone sayısı 159 bin 7 olarak raporlandı. Aynı dönemde Van’da bulunan doğal gaz serbest tüketici sayısı ise 8 bin 287 olarak kayıtlarda yer aldı.

Türkiye genelinde bulunan toplam doğal gaz abone sayısı 21 milyon 296 bin 182, serbest tüketici sayısı ise 823 bin 329 olarak açıklandı.