Trendyol 1. Lig’de ilk hafta geride kaldı. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün de mücadele ettiği 1. Lig’in ilk haftası çekişmeli maçlara sahne oldu.

Ligin ilk haftasını, deplasmanda Akataş Hatayspor’u 3 – 1 mağlup etmeyi başaran Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü lider olarak tamamladı.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise deplasmanda Boluspor’u 3 – 2 yenerek hanesine 3 puan yazdırdı ve ilk hafta sonunda 4. sıraya yerleşti.

Trendyol 1. Ligin ilk haftasında 6 takım galibiyet alırken, 8 takım haftayı 1 puanla kapattı. 6 takımın da puanla tanışamadığı haftada en gollü maç, Boluspor – İmaj Altyapı Van Spor FK arasında oynanan maç oldu. Söz konusu maçta 5 gol kaydedildi ve temsilcimiz sahadan 3 – 2 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

HAFTANIN SONUÇLARI

Trendyol 1. Lig’de haftanın sonuçları şu şekilde;

Eminevim Ümraniyespor 2 - 1 Manisa Futbol Kulübü

Erzurumspor FK 2 - 0 Sivasspor

İstanbulspor A.Ş. 0 - 0 Serik Spor Futbol A.Ş.

Atakaş Hatayspor 1 - 3 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Alagöz Holding Iğdır FK 2 - 1 Sms Grup Sarıyerspor

Bandırma Spor 1 - 1 Sakaryaspor A.Ş.

Boluspor 2 - 3 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

Arca Çorum FK 2 - 0 Amed Sportif Faaliyetler

Sipay Bodrum FK 1 - 1 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

Esenler Erokspor 2 - 2 Adana Demirspor A.Ş.

PUAN DURUMU

Trendyol 1. Lig’de ilk hafta sonunda puan cetveli şu şekilde oluştu;