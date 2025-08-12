Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ), yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın (13.08.2025) bazı mahallelerde enerji kesintisi yaşanacağını bildirdi.

Paylaşılan bilgilere göre yarın İpekyolu, Tuşba, Edremit, Özalp, Muradiye, Erciş, Başkale ve Gevaş ilçelerindeki bazı mahalleler elektrik kesintisinden etkilenecek.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

İPEKYOLU

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bakraçlı, Bostaniçi, Karşıyaka, Kevenli, Yeni Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 18.00 saatleri arasında; Vali Mithat Bey, Hatuniye, Buzhane, Hafıziye, Halilağa Mahalleleri ve bağlı sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Şemsibey Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 18.00 saatleri arasında; Altıntepe ve İskele Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kurubaş, Doğanlar Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aşağıakçagül, Bodurağaç, Çırakköy, Hacıali, Sağmalı, Seydibey, Sugeçer, Yarımkaya Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çakmak Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Evbeyli Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAŞKALE

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Açıkağıl, Aşağıküme, Azıklı, Erek, Koçdağı, Mahmutabat, Sallıdere, Savaşköy, Tepebaşı, Tınazlı, Yukarıdikmen Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Altınsaç, Değirmitaş, Göründü, Hasbey, İnköy, Kuşluk, Uysal, Yuva Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.