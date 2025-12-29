Trendyol 1. Lig’de ilk devreyi 9. sırada tamamlayan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin ikinci devresine daha iddialı bir giriş yapmak istiyor.

Bu doğrultuda transfer görüşmelerine başlayan siyah kırmızılılar, Helsinki forması giyen Santeri Hostikka ile ön protokol imzalayarak anlaşma sürecini başlattığını duyurdu.

Sürece ilişkin olarak Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Helsinki forması giyen Santeri Hostikka ile ön protokol imzalayarak anlaşma sürecini başlatmıştır.

Oyuncu; resmi prosedürlerin tamamlanması ve sağlık kontrollerinden geçmesi amacıyla kulübümüz tarafından davet edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.