- 2025 yılında miktarda yüzde 38 ve değerde ise yüzde 47 oranında bir başarıya ulaşarak 45 milyar TL değerinde 33,6 ton uyuşturucu madde yakalamasına imza attık.

- 2025 yılında, risk analizi çalışmaları, gelen ihbarlar ve rutin kontroller doğrultusunda, gümrük kapıları ve ülke genelinde yürütülen müşterek ve operasyonel denetimler neticesinde tam 2 bin 434 olayda, toplam 1 milyar 359 milyon TL değerinde tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

-Bu yıl içerisinde de Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüz, 175 Gümrük Müdürlüğü ve 35 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nde görevli 17 bin gümrük personelimiz marifeti ile gümrüklü yer ve sahalarda; 187 milyon yolcu, 8.4 milyon konteyner, 956 bin uçak,108 bin gemi, 5.1 milyon tır ve 5 milyon binek aracın gümrük kontrol işlemlerini tamamladık.