Şuana kadar Vanspor’a önemli katkılar sunan Hasan Bilal ile yollar ayrıldı.

Tecrübeli futbolcu Hasan Bilal, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında, “Vedalar acıtsa da bazen gitmek gerekir…” ifadelerini kullandı.

“2. LİG EKİBİNE TRANSFER OLUYOR İDDİASI”

6 Eylül 2022 tarihinde İmaj Altyapı Van Spor FK kadrosuna katılan tecrübeli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ediyor. Ancak devre arası transfer döneminde Hasan Bilal’in, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Mardin 1969 Spor ile anlaştığı yönünde bilgiler geliyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz yok.

Hasan Bilal, Van ekibinin 1. Lig’e yükseldiği sezonda önemli katkı sağlayan isimler arasında yer aldı. Hasan Bilal bu sezon 1. Lig’de 6 maçta forma giydi.