1 Haziran 2025 Pazar günü saat 20.00’de Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan final karşılaşmasında temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK- Batman Petrol Spor AŞ’nin bilet fiyatları ve stada alınacak taraftar sayıları da belli oldu.

FİNAL MAÇININ BİLET FİYATLARI

Artı Değer Van Spor FK ile Batman Petrol Spor AŞ’nin oynayacağı Play- Off Final karşılaşmasında maraton tribünü 400 TL, kale arkası tribünleri ise 200 TL olarak belirlendi.

STADA ALINACAK TARAFTAR SAYISI

Final karşılaşmasında tribünler için kura çekimi yapıldı. 13 Bin kişilik tribün Artı Değer Van Spor FK’ye, 10 bin kişilik tribün Batman Petrol Spor AŞ’ye verildi. Vanspor taraftarlarına Doğu ve Kuzey tribünleri ayrıldı. Bununla beraber protokol tribünleri 14 kişi ile sınırlandırılacak.

BİLETLER NEREDEN TEMİN EDİLECEK?

1 Haziran Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletleri Paso Mobil’den ve Kayseri’de stat önündeki gişelerden alınabilecek.

Final karşılaşmasında galip gelen takım Trendyol 1.Lig’e yükselecek.