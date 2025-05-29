Kızılay Van İl Şube Müdürü Ahmet Ferhat Yeltekin, Kurban Bayramı öncesi bağış kampanyaları hakkında bilgi verdi. WanHaber’e açıklamalarda bulunan Yeltekin, bağışların yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, Gazze’de konserve kavurma olarak dağıtılacağını, yurt dışında ise bu yıl Burkina Faso’ya yaklaşık 600 büyükbaş kurban eti ulaştırılacağını ifade etti.

Yapılan bağışların tamamının operasyon giderlerinden etkilenmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade eden Ahmet Ferhat Yeltekin, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı için vekaletle kurban bağışı kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz. Bağışlarınızı üç farklı şekilde değerlendirebilirsiniz: yurt içi, yurt dışı ve Filistin (Gazze) kurban bağışları. Türkiye’de bağışlanan kurbanlar hijyenik koşullarda kesilip taze veya konserve olarak ihtiyaç sahiplerine ve aşevlerine yıl boyunca dağıtılıyor.

Gazze’de soğuk hava deposu ve elektrik eksikliği nedeniyle kurbanlar Türkiye’de konserve kavurma haline getiriliyor ve Kızılay’ın yardım tırlarıyla ulaştırılıyor. Kızılay, odun ateşiyle günde yaklaşık 50 bin kişiye sıcak yemek sağlıyor ve sınır engellerine rağmen konserve bağışları ihtiyaç sahiplerine iletiyor.” dedi.

Van’dan Kızılay’a yapılan kurban bağışlarının yurt dışı ayağının Burkina Faso olduğunu belirten Yeltekin, “Geçen yıl Çad’a gitmiştik ve orada 600 büyükbaş kurban keserek, Orta Afrika’nın en fakir ülkelerinden birinde ihtiyaç sahiplerine destek olduk. Bu yıl ise Burkina Faso’ya gidiyoruz. Burkina Faso’da yaklaşık 600 büyükbaş kurban kesilecek ve etler onar kilogramlık paketler halinde taze olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.” diye konuştu.

Yeltekin, operasyon giderlerinin ise Kızılay Genel Merkezi tarafından karşılandığını söyledi.