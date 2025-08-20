Trendyol 1. Lig’de mücadele eden ve sezona iki galibiyetle başlayarak dikkat çeken İmaj Altyapı Van Spor FK’de moraller yüksek. Takıma yeni takviyeler yaparak ligde kalıcı olmayı ve başarılı bir sezon geçirmeyi amaçlayan temsilcimiz, Teknik Direktör Hakan Kutlu öncülüğünde çalışmalarını sürdürüyor.

Sezon öncesi hazırlık maçları da oynayarak lig provalarını gerçekleştiren İmaj Altyapı Van Spor FK’de antrenör Ege Parlak, o hazırlık maçlarından birindeki “hareketi” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevk edildi.

Temsilcimizin, Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor ile oynadığı hazırlık maçındaki hareketi gerekçesiyle PFDK’ya tedbirli olarak sevk edilen Antrenör Ege Parlak ile ilgili kararın birkaç güne kadar verilmesi bekleniyor.

Antrenör Parlak’ın PFDK sevkinde şöyle denildi; “İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü antrenörü Ege Parlak’ın 31.07.2025 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü-Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor hazırlık maçı müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi ve Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca 01.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”