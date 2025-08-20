Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 01.10 sıralarında İkinisan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yol kenarında park halinde bulunan başka bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.