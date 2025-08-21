Geçtiğimiz sezon çeşitli kulvarlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Akyüz, uzun süreli bir transfer sürecinin ardından Alanya 1221 FK'nın renklerine bağlandı. Vanlı 19 yaşındaki futbolcu, özellikle hava toplarındaki etkili performansı ve savunma disipliniyle tanınıyor.

Alanya 1221 FK, bu transferle savunma hattını güçlendirmeyi amaçlıyor. Kulüp yetkilileri, Abdulkadir Akyüz'ün takımın savunma kalitesini artıracağına inandıklarını belirterek, futbolcunun tecrübesiyle önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Akyüz, "Yeni takımımda büyük bir heyecan ve motivasyonla mücadele edeceğim. Hedeflerime ulaşmak ve Alanya 1221 FK'yı daha üst sıralara taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Alanya 1221 FK, bu transferle hem savunmasını güçlendirmeyi hem de yeni sezonda daha iddialı bir şekilde mücadele etmeyi planlıyor.