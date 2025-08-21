Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Van-Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüsün seyir halindeki iken aniden frenleri boşaldı. Sürücü soğukkanlılığını koruyup minibüsü önce yol kenarındaki taşlara daha sonra dağa sürerek durdurdu. Minibüste büyük çapta maddi hasar oluşurken, 18 yolsu ise ölümden döndü. Van-Bahçesaray yolu rakımı yüksek ve tehlikeli virajlardan dolayı kışın 5 ay kapalı, yazın ise keskin virajlarından dolayı sürücülerin korkulu rüyası oluyor.

Kaynak: İHA