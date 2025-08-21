Yeni sezonda altyapıya büyük önem vereceğini vadeden ve bu doğrultuda adımlar atan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü yeni bir hamlede bulundu.

Daha önce altyapıdan sorumlu genel koordinatörlük görevine Fahri Baştürk’ü getiren Van Spor FK, altyapıdan sorumlu yöneticiyi de belirledi.

“ALTYAPIYA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Yeni görevlendirmeyle ilgili yapılan paylaşımda; “Vanspor Futbol Kulübü olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimize her zamankinden daha fazla önem veriyoruz. Şehrimizin futbol potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak ve yarının yıldızlarını yetiştirmek adına altyapı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” denildi.

Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; “Geçtiğimiz günlerde altyapıdan sorumlu genel koordinatörlük görevine getirilen Fahri Baştürk’ün ardından, kulüp başkan yardımcılarımızdan Sayın Abdurrahim Seven de altyapıdan sorumlu yönetici olarak görevlendirilmiştir. Gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak bu önemli adımın kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, şimdiden vereceği emekler için kendisine teşekkür ediyoruz” diye kaydedildi.