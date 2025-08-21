Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Baykar'ın milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi

Buna göre, Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde ilk iki sırayı teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı.

Selçuk Bayraktar, 2024 yılı vergilendirme dönemine ilişkin 2 milyar 767 milyon 587 bin lira, Haluk Bayraktar da 2 milyar 528 milyon 619 bin lira gelir vergisi ödeyerek ilk iki sırada yer aldı.

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar toplamda 5 milyar 296 milyon lira gelir vergisi ödedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021'den 2024'e kadar arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen mükellefler oldu. Baykar yöneticileri böylece son 4 yıl listenin zirvesinde yer almayı başardı.

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın 2021'den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 18 katlık artış gerçekleşti. Bu artışta, Baykar'ın ihracat gelirleri belirleyici oldu.

Savunma ve havacılık sektörünün lider ihracatçısı olan Baykar'ın 2024 yılındaki cirosunun yüzde 90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi.

Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek üst üste ikinci kez tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girdi.

Öte yandan, 2024 vergileme dönemine ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinin 3, 5, 6, 7, 8 ve 9'uncu sırasındaki kişiler isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Listede 4'üncü sırada 757 milyon 755 bin lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç, 10'uncu sırada da 372 milyon 720 bin lira vergi tahakkuk eden Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak yer aldı.

İlk 100 gelir vergisi mükellefinin 75’i İstanbul’dan

Türkiye genelinde, aynı dönemde yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak 5 milyon 132 bin 895 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Bu beyannamelerle 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 2024 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 274 bin 288 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden ortalama 81 bin 526 lira gelir vergisi tahakkuku yapıldı.

Gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında, 75 isimle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u, Ankara (10), İzmir (6), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Bursa (1) ve Karabük (1) izledi.

79 isim açıklanmayı istemedi

Türkiye'nin 2024 yılı en fazla vergi verenler listesinde ilk sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer alırken kendisine 2 milyar 767 milyon 587 bin 718 lira vergi tahakkuk edildi.

Listedeki ikinci isim, 2 milyar 528 milyon 619 bin 921 lira ile Haluk Bayraktar oldu. Üçüncü sıradaki mükellef isminin açıklanmasını istemezken dördüncü sırada 757 milyon 755 bin 302 lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

İlk 100 listesinde 79 isim açıklanmayı istemedi.

GİB, "2024 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması"nı açıkladı.

Türkiye genelinde 2024 yılı vergilendirme döneminde 1 milyon 171 bin 443 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. Söz konusu beyannamelerle 4 trilyon 344 milyar 155 milyon 521 bin 434 lira matrah beyanında bulunuldu ve bu tutar üzerinden 990 milyar 521 milyon 365 bin 943 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

Söz konusu vergilendirme dönemi için her bir mükellef, ortalama 3 milyon 708 bin 380 lira matrah beyanında bulundu ve bu matrah üzerinden tahakkuk ettirilen ortalama kurumlar vergisi 845 bin 557 lira olarak belirlendi.

En fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı İstanbul (78), Ankara (15), İzmir (1), Antalya (1), Bursa (1), Kocaeli (1), Şanlıurfa (1), Balıkesir (1) ve Bolu (1) olarak gerçekleşti.

Listenin ilk üç sırasında bankaların yer alması dikkati çekti. Listenin ilk sırası 25 milyar 296 milyon 492 bin 625 lirayla Garanti Bankasının oldu.

İkinci sırada 20 milyar 838 milyon 196 bin 304 lira vergi tahakkukuyla Ziraat Bankası yer buldu.

Kuveyt Türk Katılım Bankası da 12 milyar 71 milyon 499 bin 612 lirayla listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Bu bankayı, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası Türk AO, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü izledi.

Listede, 8'inci sırada Akbank ve 10'uncu sırada Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yer alırken, 7'nci ve 9'uncu sıralardaki mükellefler isimlerin açıklanmasını istemedi.

Listede bankacılığın yanı sıra otomobil, madencilik, elektrik enerjisi üretimi, giyim, bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret, hayvancılık ve sigortacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve şirketler öne çıktı.

En fazla kurumlar vergisi beyan eden ilk 100 mükellef listesine giren kurum ve şirketlerden 32'si isminin açıklanmasını istemedi.