Bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Van Spor FK'de yaprak dökümü sürüyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte futbolcular tek tek Van Spor'dan ayrıldıklarını duyuruyor. Takımdan ayrılmalar ile ilgili kulüp sessizliğini korurken, transfer çalışmalarının başlatılmamasına da taraftarlar tepki gösteriyor.

HASAN BİLAL DE AYRILDI

Van Spor FK'nin yıldız sol kanat oyuncusu 26 yaşındaki Hasan Bilal, Van Spor'dan ayrıldığını duyurdu. Bu sezon sakatlığına rağmen 28 maçta forma giyen Hasan Bilal, 10 kez fileleri havalandırırken 7 de asist yaptı. Van Spor'un en golcü ismi olan Hasan Bilal, oynadığı bir çok maçta haftanın ilk 11'ine girmeyi başarıyordu.

Galatasaray alt yapısından yetişen Hasan Bilal, Van Spor dışında Kasımpaşa, Keçiörengücü, Serik Belediyespor ve Diyarbekirspor gibi takımlarda forma giydi.

Konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hasan Bilal Van halkına teşekkür etti. Hasan Bilal paylaşımında, "İki sezondur formasını gururla terlettiğim Van Spor'dan ayrılma vakti geldi. Beni evimde gibi hissettiren sizlere, başkanımız Feyat Kıyak'a, sportif direktörümüz Osman Yıldırgan abime, bir birinden değerli yönetici abilerime, kulüp personellerimize, basın mensuplarına, birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma ve çalışma fırsatı bulduğum hocalarıma teşekkür ederim. Van Sporu ve Van halkını hep güzel anırlarla hatırlayacağım. Güzel günlerde yeniden görüşmek dileğiyle hakkınızı helal edin. Sağlıcakla kalın. Ayrılıklarda sevdaya dahildir." ifadelerine yer verdi.