Nesine 2. Lig’de heyecan dolu 2. devre maçları başladı. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, bugün deplasmanda Belediye Derince Spor ile karşılaşacak.

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Artı Değer Van Spor FK Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Gülpınar; “Belediye Derince Spor karşılaşması hakikaten zor bir karşılaşma olacak. Oyuncularıma da aynısını söyledim. Zor bir maç bizleri bekliyor. Kabuk değiştiren bir takım. Ligin ilk yarısındaki mevcut kadroyu değiştirip daha çok bu bölgenin oyuncuklarına yönelen dinamik, koşan, mücadele eden bir takım yapısına sahip rakibimiz” dedi.

“GALİBİYETE TALİBİZ”

Deplasman dezavantajına sahip olmalarına rağmen Van Spor’un ismi gereği galibiyete talip olacaklarını belirten Teknik Direktör Serhat Gülpınar; “Saha ve zemin adına dezavantajlarımız var. Oyun performansımızı sahaya da yansıtabilirsek inşallah buradan 3 puan ile ayrılmak istiyoruz. Zor bir karşılaşma olacak. Derince Spor içeride oynuyor. Biz de ismimiz ve Van Spor’un ismi gereği galibiyete talibiz” ifadelerini kullandı.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta ikinci devrenin ilk maçında temsilcimiz deplasmanda Belediye Derince Spor karşısında 3 puan arayacak. Bugün Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu’nda oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak.