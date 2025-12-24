Trendyol 1. Lig’de 19. hafta heyecanı, 26 Aralık Cuma günü Sakaryaspor – Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasıyla başlayacak, 29 Aralık Pazartesi günü Adana Demirspor A.Ş. – İstanbulspor A.Ş. maçıyla sona erecek.

İlk devrenin son karşılaşmalarının oynanacağı bu haftada, temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

İSTANBULSPOR GALİBİYETİ MORAL VERDİ

Geçtiğimiz hafta deplasmanda İstanbulspor A.Ş.’yi mağlup ederek 5 haftalık galibiyet hasretine son veren kırmızı-siyahlı ekipte moraller yerinde. Alınan 3 gollü galibiyet, takımda büyük bir motivasyon yaratırken Van ekibi, ilk devrenin son maçı hazırlıklarına moralli başladı.

HEDEF GALİBİYET!

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde, yeni tesislerinde, hafta sonu oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Van ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Rakip Atakaş Hatayspor ise ligde zorlu bir süreçten geçiyor. Sezona kötü başlayan Hatay temsilcisi, Trendyol 1. Lig’de şu ana kadar galibiyet alamazken, düşme hattında yer alıyor.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, sahasında taraftarı önünde alacağı 3 puanla hem üst sıralara yükselmeyi hem de ilk devreyi moralli tamamlamayı hedefliyor.

VANSPOR 11. SIRADA, HATAYSPOR 19. SIRADA

Ligde 18 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Vanspor, 24 puanla 11. sırada bulunuyor. Rakip Atakaş Hatayspor ise 18 haftada 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 6 puanla 19. sırada yer alıyor.

Van temsilcisi ligde şu ana kadar 23 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü. Hatay ekibi ise 16 gol atıp 46 gol yedi.

Karşılaşma, 27 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da, Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.