Başkale İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından meme kanseri taramalarının arttırılması için getirilen gezici mamografi cihazı aracı, Başkale Devlet Hastanesi bahçesinde hizmet vermeye başladı. Van İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde aktif olarak hizmet veren mobil mamografi aracı 26 Aralık'a kadar Başkale İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM birimi tarafından kanser taramalarında kullanılacak.

Erken teşhisin önemini vurgulayan Başkale İlçe Sağlık Müdürlüğü, ilçede yaşayan risk grubundaki tüm kadınları kontrol için davet etti. Tarama programı kapsamında 40-69 yaş arası kadınların meme kanseri taraması yapılacak ve eğitimler verilecek.