Yapımı devam eden tesislerde açıklamalarda bulunan Van Spor Teknik Direktörü Korkmaz, sadece maç değerlendirmesi yapmayacağını belirterek göreve geldiği günden bu yana ortaya koydukları hedefler ve gelişim sürecine de dikkat çekti.

"FARKLI BİR OYUN STRATEJİSİ HEDEFLEDİK"

Göreve geldikleri ilk günden itibaren farklı bir oyun stratejisi hedeflediklerini ifade eden Korkmaz, Ümraniyespor maçıyla birlikte bu sürecin başladığını belirtti. Skora rağmen o maçtan umutlu ayrıldığını vurgulayan deneyimli teknik adam, takımın karakterli oyunculardan oluştuğunu kısa sürede fark ettiklerini söyledi.

Ümraniye maçının ilk yarısının sezonun takım adına en önemli performanslarından biri olduğunu dile getiren Korkmaz, bu maçın kendilerine çok önemli veriler sunduğunu kaydetti. Devre arasında futbolculara, oynanan oyunun bir söz ve senet olduğunu söylediğini aktaran Korkmaz, bu anlayışı mental, fiziksel ve taktik olarak daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"VANSPOR BUNDAN SONRA ÜRETKEN BİR MENTALİTEYLE SAHADA OLACAK"

İstanbulspor maçında sıkça dile getirilen “Vanspor ikinci yarılarda düşüyor” algısının kırıldığını belirten Korkmaz, "Özellikle üçüncü golden önceki son 15 dakikanın dikkatle izlenmesi gerekiyor. Deplasmanda 2-1 öndeyken dahi üçüncü golü arayan taraf biz olduk. Gol anında kaleci Çağlar hariç tüm futbolcular rakip yarı sahada idi. Vanspor bundan sonraki süreçte üretken bir mentaliteyle sahada olacak. Oyuncu üretmek, altyapıdan değer çıkarmak, oyun ve futbol felsefesi üretmenin öncelikli hedefleri arasında yer alacak." dedi.

"VANSPOR'UN ÖNCELİKLİ HEDEFİ, 1. LİGDE KEYİF VEREN TAKIMI OLMAK"

Kısa ve uzun vadeli hedeflere de değinen Korkmaz, nerede olunduğundan ziyade bulunulan andan keyif almanın önemine vurgu yaptı. Vanspor’un öncelikli hedefinin 1. Lig’in keyif veren ve konuşulan takımlarından biri olmak olduğunu ifade eden Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, bu yolda ilk adımı attıklarını ve devamının geleceğini sözlerine ekledi.