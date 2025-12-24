Doğa tutkunlarını bir araya getiren Vadi Doğa Sporları Kulübü, hafta sonu etkinlikleri kapsamında rotasını Erek Dağı'na çevirdi. Sabahın erken saatlerinde tırmanışa başlayan grup, zorlu hava şartlarına ve dik yamaçlara rağmen kararlılıkla ilerleyerek zirveye ulaşmayı başardı.

Tırmanış boyunca eşsiz Van Gölü manzarasının tadını çıkaran dağcılar, yaklaşık 5 saat süren zorlu bir yürüyüşün ardından en yüksek noktaya ulaştı. Zirve defterini imzalayan ekip, burada kulüp flamasını açarak başarılarını kutladı.