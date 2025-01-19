İkinci devrenin ilk maçına çıkacak olan Artı Değer Van Spor FK'nin en önemli gol ayaklarından biri olan Batuhan Kör'ün sakatlandığı öğrenildi.

Yeni teknik direktör Serhat Gülpınar'ın, önemli kozlardan biri olarak sahaya sürmeyi planladığı Batuhan Kör'ün sakatlanması camiayı üzdü.

Golcü ismin arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edilirken tedavisine de başlandı. Batuhan'ın ne zaman maçlara çıkacağına dair açıklama yapılmadı.

Konu hakkında Artı Değer Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Batuhan Kör'ün yaşadığı sakatlık sonrası yapılan MR görüntülemesi sonucunda, sağ arka alt adalesinde yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine ivedilikle başlanmış olup sağlık ekibimiz süreci yakından takip etmektedir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.