Ligin 18. haftasında deplasmanda İstanbulspor A.Ş. ile karşılaşan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, rakibini 3 – 1 mağlup etmeyi başararak 5 haftanın ardından 3 puan hasretini dindirdi. Zorlu maçta İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün golcüsü Ivan Cedric yıldızlaştı ve 3 gol atarak hat-tirck yaptı.

Performansıyla öne çıkan golcü isimle ilgili kulübü de resmi sosyal medya hesabından görselini “İvan hat-trick!” başlığı ile paylaştı.

Van Spor taraftarlarının beğenisini kazanan Ivan Cedric, gol krallığı yarışında da yer alacağını göstermiş oldu. Cedric ligde şu ana kadar kaydettiği 9 golle, gol krallığı yarışında 8. sıraya yükseldi.