Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor FK’nin 2. devrede oynayacağı ilk 3 haftalık maç programı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Bu hafta oynanacak olan 19. hafta karşılaşmalarının programı ise daha önce ilan edilmişti. Oynanacak olan 19. hafta maçıyla ilk devre sona erecek.

TFF tarafından paylaşılan programa göre, Kırmızı-siyahlı Van ekibinin 20-22. haftalarda karşılaşacağı rakipler, müsabakaların oynanacağı statlar ve başlama saatleri netlik kazandı.

Lig’de ilk devrenin son maçları 26 Aralık Cuma günü başlayacak ve 29 Aralık Pazartesi günü sona erecek. İmaj Altyapı Van Spor FK, ilk devrenin son haftasında 27 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig’de ilk devre, 29 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak. İkinci devre ise 9 Ocak 2026 tarihinde oynanacak İmaj Altyapı Van Spor FK – Boluspor karşılaşmasıyla başlayacak.

İşte Van ekibinin 2. devredeki ilk 3 haftalık maç programı:

20. HAFTA KARŞILAŞMASI

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, ligin 2. devresindeki 20. hafta maçında sahasında Boluspor’u konuk edecek. Mücadele, 9 Ocak Pazartesi günü saat 14.00’te Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Bu karşılaşma hem ikinci devrenin hem de yeni yılın ilk maçı olacak.

Temsilcimiz, ligin ilk devresinde deplasmanda oynadığı maçta Boluspor’u 3-2 mağlup ederek, uzun yıllar sonra çıktığı 1. ligde ilk maçında ilk galibiyetini almıştı.

21. HAFTA KARŞILAŞMASI

Van ekibi, 17 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk devrede sahasında oynadığı maçta rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi olmuştu.

22. HAFTA KARŞILAŞMASI

İmaj Altyapı Van Spor FK, 22. hafta mücadelesinde Doğu derbisine çıkacak. Temsilcimiz, sahasında ağırlayacağı Alagöz Holding Iğdır FK ile saat 16.00’da galibiyet mücadelesi verecek. Van ekibi, ilk devrede deplasmanda oynanan karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılmıştı.