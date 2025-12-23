Ligin 18. hafta maçında deplasmanda İstanbulspor A.Ş.’yi mağlup eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, puan tablosunda 3 sıra birden yükselerek 11. oldu. Haftaya 21 puanla 14. sırada giren temsilcimiz, zor maçı kazanarak puanını 24’e yükseltti ve 3 sıra yükselerek 11. sıraya yerleşti.

Ligde kötü gidişata İstanbulspor deplasmanında dur diyen temsilcimiz, iyi onadığı maçı 3 – 1 kazanmayı bildi. 5 haftanın ardından hanesine 3 puan yazdıran kırmızı – siyahlı temsilcimizde moraller de düzeldi.

Trendyol 1. Lig’de temsilcimiz 11. sıraya yükselirken puan tablosunda da 18. hafta itibariyle değişiklikler oldu.

Deplasmanda Boluspor’u 2 – 1 mağlup eden Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 36 puan ve averajla yeniden liderlik koltuğuna otururken aynı puanlı Amed Sportif Faaliyetler, Sipay Bodrum FK ile berabere kaldığı haftada 2. sıraya geriledi. Sahasında Sms Grup Sarıyerspor ile 1 – 1 berabere kalan Esenler Erokspor ise 3. sırada yer aldı.

İşte Trendyol 1. Lig’in 18. hafta toplu sonuçları ve puan durumu;

HAFTANIN SONUÇLARI

Esenler Erokspor 1 - 1 Sms Grup Sarıyerspor

Alagöz Holding Iğdır FK 1 - 1 Özbelsan Sivasspor

Bandırma Spor 0 - 2 Erzurumspor FK

Boluspor 1 - 2 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

Manisa Futbol Kulübü 2 - 2 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Atakaş Hatayspor 1 - 1 Serik Spor Futbol A.Ş.

Eminevim Ümraniyespor 5 - 0 Adana Demirspor A.Ş.

Arca Çorum FK 2 - 0 Sakaryaspor A.Ş.

İstanbulspor A.Ş. 1 - 3 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

Sipay Bodrum FK 0 - 0 Amed Sportif Faaliyetler

PUAN DURUMU