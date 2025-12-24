Cedric’e yönelik artan transfer ilgisine değinen tecrübeli teknik adam, oyuncunun performansının son haftalarda ciddi şekilde yükseldiğini belirterek, kulübün bu süreçte aceleci davranmayacağını vurguladı.

“CEDRİC'E GELEN TEKLİFLER SÜRPRİZ DEĞİL"

Ivan Cedric ile ilgili konuşan Korkmaz, “Ivan Cedric fark edilen bir oyuncuydu ama bazı soru işaretleri vardı. Son iki haftada hem performansı hem de gördüğü ilgi ciddi şekilde arttı. Biz oyuncuların yeteneklerini nasıl öne çıkarabileceğimizi konuşarak buna uygun bir oyun planı geliştirdik. Burada mesele tek bir oyuncu değil. Bu anlayışla daha çok oyuncu çıkacak."dedi.

" KOLAY KOLAY KİMSE BURDAN FUTBOLCU ALAMAZ"

İstanbulspor’da 1,5 yılda altyapıdan çıkan oyuncularla 10 milyon euronun üzerinde gelir sağladıklarını belirten Korkmaz, "Ne yaptığımı biliyorum. Cedric’e gelen teklifler sürpriz değil. Ancak meblağ ve Vanspor’a getirisi önemli. Kolay kolay kimse buradan oyuncu alamaz. Eğer bir şey verilecekse, karşılığında ciddi bir kazanım olur. Kartlar bizim elimizde.” ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ HATAYSPOR MAÇI"

Golcü oyuncunun olası ayrılığıyla ilgilide konuşan Korkmaz, “Önceliğimiz Hatayspor maçı. Eldeki oyuncularla sahaya çıkacağız. Ancak her senaryoya hazırız. Cedric’in devre arasında gitmesi şu an önceliğimiz değil. Eğer bir transfer olursa, büyük ihtimalle sezon sonuna kadar kiralık olarak takımda kalması gerekir. Cedric’e ilk gün şunu söyledim: ‘Sen çok daha büyük bir potansiyele sahipsin. Bize teslim ol, disipline uy.’ Şu ana kadar dört resmi gol attı. Sezon sonuna kadar kalırsa, bugün konuşulan rakamların birkaç katına transfer olabilir. Sabırlı olmak gerekiyor.” dedi.