Yoğun katılımla gerçekleşen düğün, kentin önde gelen isimlerini, kanaat önderlerini ve çok sayıda davetliyi bir araya getirdi. Gece boyunca müzik eşliğinde halaylar çekilirken, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı.

Düğünün ev sahipliğini üstlenen Dindar Şirketler Grubu Başkanı Bekiran Aşiretinden Vanlı İş Adamı Erkan Dindar, misafirlerle yakından ilgilenerek örnek bir ev sahipliği sergiledi. Saygın kişiliği, mütevazı duruşu ve aile değerlerine verdiği önemle takdir toplayan Erkan Dindar, bu özel günü kusursuz bir organizasyonla taçlandırdı. Dindar Ailesi’nin misafirperverliği davetlilerden tam not aldı.

Gecenin dikkat çeken anlarından biri ise gelinin ağabeyi Gökhan Bayramoğlu’nun, kardeşi Cansel Bayramoğlu’na düğün hediyesi olarak otomobil takdim etmesi oldu. Alkışlar eşliğinde açıklanan bu sürpriz, salonda duygusal ve coşkulu anlar yaşattı.

Takı merasimi ve yapılan zengin ikramlarla renklenen düğün, uzun süre hafızalardan silinmeyecek görüntülere sahne oldu.

Bayramoğlu ve Dindar aileleri tebrik edilirken, genç çift Cansel ve Ferhat Dindar’a bir ömür boyu mutluluk dilekleri iletildi.