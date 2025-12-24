Yapılan düzenleme kapsamında, Edremit Eski TOKİ – Kiracılar TOKİ hattında çalışan 131 numaralı otobüsler ile Edremit Yeni TOKİ güzergahında hizmet veren 121 numaralı otobüslerin güzergâhları yeniden belirlendi.

GÜZERGAH Değişiklik UYGULAMASI CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Van Büyükşehir Belediyemizce yapılan toplu taşıma optimizasyonu kapsamında; 131 hat kodu ile Edremit Eski TOKİ – Kiracılar TOKİ, 121 hat kodu ile Edremit Yeni TOKİ güzergahlarında hizmet veren otobüslerimiz, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren yeni güzergahlarında hizmet vermeye başlayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise, “Otobüslerimiz, Harekat Amirliği tarafından belirlenen karşılıklı çalışma sistemi doğrultusunda, web sayfamızda ve krokilerde detayları belirtilen yolları kullanarak hizmet verecektir. Bu güzergâhlara ait krokiler; saat ve sefer bilgilerine www.van.bel.tr internet sitemiz üzerinden ulaşılabilir.” denildi.