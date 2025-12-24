Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 12 ve 18 Aralık’ta yaptığı toplantıların ardından üçüncü ve son görüşme sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak net asgari ücretin 28 bin 75 TL, brüt tutarın ise 33 bin 30 TL olduğunu açıkladı. Asgari ücret desteği de 1.270 TL’ye yükseltildi.

İŞVERENE MALİYETİ

Yeni ücret artışıyla birlikte işverenlerin en çok merak ettiği kalem olan maliyet hesabı da güncellendi.

2025’te brüt 26 bin 5 TL olan asgari ücretin işverene toplam maliyeti 30 bin 621 TL seviyesindeydi. 2026’da brüt ücretin 33 bin 30 TL’ye çıkmasıyla birlikte SGK primi ve işsizlik sigortası payları da arttı.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ: 39 BİN 553 TL

Brüt olarak 33 bin 30 TL olan 2026 asgari ücretin işverene maliyeti ise 39 bin 553 TL oldu.

2026 asgari ücretinde yüzde 14'lük işçi SGK primi 4 bin 624 TL olurken, yüzde 1'lik işsizlik sigortası primi 330 TL olarak kaydedildi. Kesintiler toplamı 4 bin 955 TL olduğunda net asgari ücret de 28 bin 75 TL oldu.

SEKTÖRE GÖRE MALİYET FARKI

Yeni asgari ücretin işverene etkisi şöyle:

İmalat sektörü: Yüzde 5’lik teşvik sonrası işverene maliyet 39 bin 223 TL

Hizmet sektörü: Yüzde 2’lik teşvik sonrası işverene maliyet 40 bin 214 TL

İŞVERENE DESTEK ARTTI

Uzmanlar, işverene sağlanan desteklere dikkat çekerek, asgari ücret desteğinin çalışan başına 1.270 TL’ye çıkarıldığını, bunun da yüzde 27’lik artışa paralel olduğunu vurguladı. Turan, yeni ücretin dolar bazında yaklaşık 655 dolara denk geldiğini ifade etti.

KIDEM TAZMİNATI VE İŞSİZLİK MAAŞI DA ARTIYOR

Brüt asgari ücretteki yüzde 27’lik artış;

İşsizlik maaşının alt ve üst sınırlarını,

Kıdem tazminatı tavanını aynı oranda yukarı taşıyacak.

1 Ocak 2026’dan itibaren hesaplanacak kıdem tazminatları da yeni brüt ücret üzerinden belirlenecek.

SON BİR ARTIŞ İHTİMALİ OLUR MU

Uzmanlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından kesinleşeceğini hatırlatırken, geçmiş yıllarda olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son bir düzenleme yapılabileceği ihtimalini de tamamen dışlamıyor. Ancak mevcut tabloda işverenlerin yüzde 27’lik artış oranını kabul ettiği görüşü öne çıkıyor.