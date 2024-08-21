Gölkentliler Taraftarlar Derneği Başkanı Nevzat Aslan, Wanhaber’e önemli açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 20 yıldır tribünlerde yer aldığını belirten Başkan Nevzat Aslan, “Yeni sezon öncesi güzel bir yönetim kuruldu. Bu sene iddialıyız. Yeni yönetimin güzel işler yapacağından da eminim. Başkan Erol Temel ve yönetimine teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Yeni yönetimden bazı beklentilerimiz ve tek isteğimiz var; Van Spor’a sahip çıksınlar.” dedi.

“ÇOK İYİ TRANSFERLER YAPILDI”

Yeni sezon için yapılan transferler hakkında konuşan Başkan Nevzat Aslan, “Geçen yıla göre çok daha iyi transferler yapıldı. Bir avantaj da geçen sezondan çok oyuncumuzun takımda kalması. Ardından nokta transferler yapıldı. Bu grupta iddialıyız ve inşallah bunun da sonucu şampiyonluk olacaktır. Forvet ve kanat oyuncularımız çok iyi. Orta sahada eksiğimiz vardı onlar da tamamlandı. İyi bir hoca seçildi ve iyi takım kuruldu. Yönetimin de işine çok karışmıyoruz. Transferler hocanın işi. Bizim işimiz ise tribünlerde takımımıza destek olmak. Transfer komitesine gönlümüzden geçen bir futbolcu varsa iletiyoruz. Taraftarlar olarak Vanlı olan Emrah Tacir’i önerdik o da olmadı sağlık olsun.” ifadelerini kullandı.

“TAKIMIMIZI ŞAMPİYON YAPALIM”

Gölkentliler Taraftarlar Derneği Başkanı Nevzat Aslan, yaptığı açıklamada; “Geçtiğimiz son iki sezonda Play-off’larda kaybettik. Sezon başında lige iyi başlıyoruz. Sonlara gelince hep bozuluyor. İki sezondur Trabzon temsilcisi bize denk geliyor ve bizim de Trabzon’a karşı şansımız olmuyor, onları geçemiyoruz. Bu yıl şanslıyız, grubumuzda değil. İnşallah bu yıl direkt şampiyon olup gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Van halkına ve taraftarlara da sesleniyorum; Sadece maçı izlemeye gelmek yetmiyor. Van halkının taraftarlar gruplarına destek olmaları gerekiyor. Hiçbir zaman takımınıza kötü sözler söylemeyin, kötülemeyin. Hep beraber olalım destek olalım. Takımımızı şampiyon yapalım. Taraftarlar bazen futbolculara kötü sözler, küfürler ile hakaret ediyor. Lütfen böyle olmasın, Van Spor bizimdir, değerimizdir. Van Spor’a sahip çıkalım.” şeklinde konuştu.

“SİYASETİ FUTBOL DIŞINA ÇIKARALIM”

Yönetime de seslenen Başkan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Yönetimin taraftarları daha fazla benimseyip destek vermesi gerekiyor. Ricamız siyaseti futbolun dışına çıkarsınlar. Yönetimin siyasi bir görüşü olmaması gerekiyor. Başkan Erol Temel, kongre öncesi her kesimle iletişim sağlayarak örnek bir davranış sergiledi. Hep beraber Van Spor taraftarlarına da sahip çıksınlar. İnşallah bizi şampiyon yaparlar. Bu sezon için güzel düşüncelerimiz var. Kadromuz çok iyi. Bu yıl inanıyorum şampiyonluk gelecektir. Stadı dolduralım, birlik olalım. Bu yıl şampiyonluğu yaşayalım. Birlik berberlik oldu mu şampiyonluk her türlü gelir.”

“BİRÇOK İLDE ETKİLİ KİTLEMİZ VAR”

Aslan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; “Gölkentliler olarak bizim büyük bir kitlemiz var. Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bodrum, Bursa illerinde Gölkentliler temsilciliklerimiz, gruplarımız var. En büyük kitlemiz İstanbul’dur. İstanbul’a gittiğimizde deplasman değil kendi evimiz gibi görüyoruz. İki taraftar grubu olarak da bu yıla farklı bakıyoruz. Yeni bestelerimiz var. Görsel şovlar ile hazırlıklıyız. Bunu hep beraber yapacağız. Daha çok başarı elde edeceğiz. İnşallah bunun sonucu şampiyonluk olacak. Taraftar olarak gümbür gümbür geliyoruz. Bu sene bizim senemiz olacak. Gölkentliler olarak her zamanki yerimizdeyiz ve desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

“VANSPOR’A DESTEK OLUN”

Aslan, son olarak şunları söyledi; “Buradan iş adamlarına da seslenmek istiyoruz. Van Spor taraftarlarına, sporcularına, yönetimine sahip çıkmalarını istiyorum. Taraftarın deplasman gideri çoktur. Bizlere, taraftar gruplarına yardımcı olsunlar. Taraftarlar gruplarına maddi ve manevi olarak destek olsunlar. Bizim bir menfaatimiz yok. Tek menfaatimiz Van Spor ve armamızdır. Destek olanlara da çok teşekkür ederim.”