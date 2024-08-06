Yönetim değişikliğinin ardından transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Van Spor FK’de şuana kadar anlaşmaya varılan 22 isim oldu.

Derlediğimiz bilgilere göre Van Spor FK şuana kadar 22 futbolcu ile anlaştı. Teknik direktörlüğüne Tahsin Tam’ı getiren Van Spor FK, ardından üst üste transferlerini açıkladı.

Van Spor’da yönetimin birkaç futbolcu ile daha temasta olduğu ve yeni transferlerin açıklanabileceği öğrenildi.

İşte Van Spor FK’nin iç ve dış transferde anlaşmaya vardığı o isimler;

İÇ TRANSFERLER:

Cantuğ Temel, Hasan Bilal, Ahmet Eren, Harun Kavaklıdere, Kerem Çağatay, Burak Kavlak, Alpay Koçaklı, Medeni Bingöl, Muhammed Ali Doğan ve Erdem Seçgin.

DIŞ TRANSFERLER:

Abdulsamed Damlu, Sergen Yatağan, Fuat Bavuk, Massis Gülük, Devrim Taşkaya, Ayberk Kaygısız, Eren Albayrak, Bekir Can Kara, Mert Örnek, Yusuf Abdioğlu, Batuhan Kör ve Muhammet Ensar Çavuşoğlu.

TEKNİK DİREKTÖR: Tahsin Tam.