Ligin 32. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Van Spor, deplasmanda Karacabey Belediyespor'un konuğu oldu.

Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanan maçta Van Spor, 8. Dakikada Sinan Kurumuş'un attığı golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

29. Dakikada Serhat Kot'un attığı golle ev sahibi ekip skoru eşitledi: 1-1

İlk yarı karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

60. dakikada Karacabey Belediyespor Ersel Aslıyüksek'in attığı golle skoru 2-1 yaptı.

Maç bu skorla bitecek derken, 5. uzatma dakikasında kullanılan serbest vuruşta kaleci Nurullah, kafa ile topu gönderdi ve Van Spor'un eşitlik golünü kaydetti: 2-2

Van Spor tek puan alarak üçüncü sıraya geriledi.