DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, TBMM’de Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a, Van Şehir Stadyumu’nun mevcut durumu ve kentteki spor altyapısına ilişkin sorunlar sordu. Sorulara cevap veren Bakan Osman Aşkın Bak, Van Şehir Stadının gündemlerinde olduğunu belirterek projesinin tamamlandığını ve 2026 yılında yapımına başlanmasının planlandığını aktardı.

MİLLETVEKİLİ UÇAR, “VAN ŞEHİR STADYUMU’NU NE ZAMAN YENİLEYECEKSİNİZ?”

Van Şehir Stadyumu’nun 2011 Van depreminde ağır hasar aldığını hatırlatan Milletvekili Uçar, stadın yıkılıp yeniden yapılacağının söylenmesine rağmen aradan 14 yıl geçtiğini belirterek, “Van halkı adına soruyorum Sayın Bakan: Van Şehir Stadyumu’nu ne zaman yenileyeceksiniz? Buna dair bir çalışmanız var mı?” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Uçar, TBMM’de yönelttiği soru önergesinde Van’daki altyapı takımlarının yaşadığı sorunlara da dikkat çekerek, maddi imkansızlıklar nedeniyle birçok kurum takımının liglerden çekilmek zorunda kaldığını ifade etti.

BAKAN BAK: “PROJEMİZ TAMAMLANDI, BAŞLAMAYI PLANLIYORUZ”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ise TBMM’de verdiği yanıtta Van Şehir Stadyumu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakan Bak, “1. Lig’e çıkan Vanspor için stat çalışmamız devam ediyor. Projemiz tamamlandı. Gerçekten güzel, yaşayan bir stat modeli var. İnşallah başlamayı planlıyoruz. Planlamamızda var, bütçemize de koyduk.” dedi.

“VAN’IN GENÇLERİNE HİZMET EDECEK TESİSLERİ YAPIYORUZ”

Van’ın spor tesisleri altyapısı açısından yatırım yapılan illerden biri olduğunu ifade eden Bakan Bak, “Her ilde olduğu gibi Van’da da ciddi yatırımlar yapıyoruz. Tüm ilçelerinde yarı olimpik yüzme havuzları, sporcu eğitim merkezleri inşa ediliyor. Yarım kalan İpekyolu’ndaki spor kompleksi inşaatına devam ediyoruz. Ayrıca buz pateni tesisi başta olmak üzere Van’ın gençlerine hizmet edecek tesisleri yapıyoruz.” şeklinde konuştu.