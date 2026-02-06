Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisleri raporunu yayımladı. Açıklanan veriler, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki tesis dağılımını da gösterdi.

Rapora göre, 2026 yılının ilk ayında Doğu Anadolu Bölgesi’nde işletme belgesine sahip tesis sayısında Kars 77 tesisle ilk sırada yer aldı. Van ise 64 işletme belgeli tesisle bölgenin en fazla tesis bulunan ikinci ili oldu.

Ocak 2026 verilerinde; yatırım belgeli, işletme belgeli ve basit konaklama işletme belgeli tesislerin oda ve yatak kapasiteleri de ayrı ayrı değerlendirildi.

Buna göre Türkiye genelinde işletme belgeli tesis sayısı 8 bin 276 olarak kaydedilirken, yatırım belgeli tesis sayısı 576, basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı ise 13 bin 153 oldu.

Van’daki bakanlık onaylı tesislerin kapasite verilerine göre Ocak 2026 itibarıyla yatırım belgesine sahip 9 tesis bulunurken, bu tesislerde toplam 526 oda ve bin 141 yatak kapasitesi yer aldı.

Aynı dönemde Van’da basit konaklama işletme belgesine sahip tesis sayısı 36 olarak kayıtlara geçti. Bu tesislerde toplam bin 167 oda bulunurken, yatak kapasitesi ise 2 bin 334 olarak açıklandı.

Ayrıca Van genelinde bakanlık onaylı basit belgeli tesislerde toplam oda sayısı 2 bin 426’ya, yatak kapasitesi ise 5 bin 22’ye ulaştı.