Ligin ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamlayan Artı Değer Van Spor FK, ikinci devrede gözünü daha da yukarılara dikti. Bu kapsamda sıkı hazırlanan kırmızı – siyahlı ekip öbür taraftan da nokta transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

“TAKIMI EN İYİ BİLEN İSİM SERHAT HOCAYDI”

Teknik Direktör Serhat Gülpınar nezaretinde Antalya’da kampta olan Artı Değer Van Spor FK’de Başkan Erol Temel de, vanorgtv’nin instagram yayınında yaptığı açıklamada, birden fazla teknik direktörle görüştüklerini ancak takımı en iyi bilen ismin Serhat Gülpınar olduğunu söyleyerek; “Çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik. Serhat hoca takımı en iyi analiz eden, tanıyan isim oldu. Biz de Serhat hocada karar kıldık” dedi.

Kamp çalışmalarını değerlendiren Temel, takımın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğinden söz ederek; “Serhat hocamızın isteğiyle alt yapıdan da 4 genç kardeşimizi götürdük kampa. 20 gün orada olacağız. Çalışmalar devam ediyor” diye kaydetti.

“BÜTÇE TAMAMEN BİZE AİT”

Şuana kadar destek alamadıklarını ve yönetim olarak ellerini taşın altına koyduklarını anlatan Artı Değer Van Spor FK Başkanı Erol Temel, “Bütçe tamamen bize ait. Hem bütçemizi aşmamak hem de sorun yaşamamak için temkinli yaklaşıyoruz. Bunun kampı var, uçak biletleri var, konaklamaları var, giderler, personel maaşları var. En kötü kamp için 3-4 milyon isteniyor. Bir transfer için en az istenen para 1 – 2 milyon. Biz her şeye rağmen kampımızı yapıyoruz. Bütçe yapmak için bir gelirinizin olması lazım. Geliriniz olmazsa bütçe yapamazsınız. Gelir olmadığı için bütçe çalışması yapamıyoruz. Biz elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Devre arası transferimiz en az 20 milyon tutuyor. Eksik kalınan bölgelere göre takviye yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.