Meteoroloji Van ve bölge illeri için, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı, çığ tehlikesi, buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunan Meteoroloji, şu ifadelere yer verdi:

“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

BUZLANMA VE DON UYARISI

Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı da vatandaşlara uyarıda bulunan Meteoroloji, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” diye duyurdu.

Meteorolojik tahminlere göre Van’da hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu

Başkale: Parçalı ve az bulutlu

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu

Çatak: Parçalı ve az bulutlu

Edremit: Parçalı ve az bulutlu

Erciş: Parçalı ve az bulutlu

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu

Özalp: Parçalı ve az bulutlu

Saray: Parçalı ve az bulutlu

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu