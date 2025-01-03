Meteoroloji Van ve bölge illeri için, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı, çığ tehlikesi, buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunan Meteoroloji, şu ifadelere yer verdi:
“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
BUZLANMA VE DON UYARISI
Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı da vatandaşlara uyarıda bulunan Meteoroloji, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” diye duyurdu.
Meteorolojik tahminlere göre Van’da hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu
Başkale: Parçalı ve az bulutlu
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu
Çatak: Parçalı ve az bulutlu
Edremit: Parçalı ve az bulutlu
Erciş: Parçalı ve az bulutlu
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu
Özalp: Parçalı ve az bulutlu
Saray: Parçalı ve az bulutlu
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu