TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, ligin başlamasına bir hafta kala 3. Lig takımlarından Ağrıspor ile hazırlık maçı düzenledi.

Hazırlık maçında bir çok futbolcusuna forma şansı veren Van Spor FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, lig öncesi son taktik çalışmasını yaptı.

Sezon öncesi yaptığı kamplarla ve hazırlık maçlarıyla performansını arttıran Van Spor, taraftarın izlediği son hazırlık maçında göz doldurdu.

Maçın ilk yarısında Massis Guluk'un attığı golle 1-0 öne geçen Van Spor, maçın ikinci yarısında ise Fuat Bavuk, Hasan Bilal ve Devrim Taşkaya'nın attığı gollerle skoru 4-0 yaptı.

Başka gol sesinin çıkmadığı maçta temsilcimiz Van Spor FK, Ağrıspor'u 4-0 skorla mağlup etti.

Van Sporlu taraftarlar ise takımın performansını çok iyi bularak 'yolun sonu şampiyonluk' yorumunda bulundu.