Ligin 14. hafta maçında Karacabey Belediye Spor’u mağlup eden Kırmızı-Siyahlı ekip, bu galibiyetle puanını 24’e çıkardı ve taraftarlarını sevindirdi.

Galibiyet sonrası Artı Değer Van Spor FK yönetimi basın açıklaması yaptı.

BAŞKAN TEMEL: “İÇ SAHA GALİBİYETİNİ ÖZLEMİŞTİK”

Takımı ve teknik heyeti tebrik ederek sözlerine başlayan Artı Değer Van Spor FK Başkanı Erol Temel, “Sahada çok güzel oyun vardı. Bu maçta güzel bir futbol zevki gördük. Çok keyif vericiydi. Bu maçta taraftarlarımızla beraber kenetlendik ve galibiyeti aldık. Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık ve devamı gelecektir. İç sahadaki galibiyeti özlemiştik. Emek veriyoruz ve emeğimizin karşılığını mutlaka alacağız.” dedi.

“İNANMAK BAŞARMANIN YARISIDIR”

“Takımımız için, memleketimiz için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız” diyerek sözlerine devam eden Başkan Temel, “Zaman zaman aksaklıklar olabilir. Sonuçta lig devam ediyor. İnanmak başarmanın yarısıdır. Çok zorluklar çektik. Bizler de inanıyoruz. Bu mücadeleyi bırakmayacağız. Henüz önümüzde çok maçımız var. Bu yolda maddi olarak hiç kimsenin kapısını çalmadık. Biz sadece manevi destek bekliyoruz. Gelin hep beraber kenetlenip başaralım.” sözlerine yer verdi.

“BİR OLURSAK BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK”

Birlik beraberlik mesajı veren Artı Değer Van Spor FK Başkanı Erol Temel, sözlerini şöyle tamamladı; “Önümüzde zorlu maçlar var. Gelin hep beraber kol kola olup bu maçlardan galibiyet ile ayrılalım. Biz bir olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Her ne olursa olsun Van Spor’un etrafında kenetlenmemiz lazım. Bu takımın başarılı olmaması için elinden geleni yapanlar var onlara inat biz biriz beraberiz. İnşallah hakkettiğimiz yere geleceğiz.”