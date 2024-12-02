VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın İpekyolu, Edremit ve Erciş ilçelerindeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Söz konusu mahallelerde kesintiler saat 09.00 – 17.00 arasında gerçekleşecek.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bostaniçi ve Karpuzalanı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Esentepe, Eminpaşa ve Süphan Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çelebibağı, Görüşlü, Örene, Çimen, Gedikdibi, Kırkdeğirmen, Taşevler, Taşlıçay, Aşağıkozluca ve Topraklı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Kaynak: Wanhaber / Ramazan Çetin