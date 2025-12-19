Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2025 yılı Kasım ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Kasım 2025’te Türkiye genelinde 9 bin 496 yeni şirket kuruldu. Aynı dönemde Van’da ise 51 yeni şirket faaliyete geçti.

2025 Kasım ayında Türkiye genelinde 140 kooperatif ve bin 438 gerçek kişi ticari işletme faaliyete başlarken, 2 bin 190 şirket ile 58 kooperatif tasfiye sürecine girdi.

Yine aynı dönemde kesin kapanış gerçekleştiren işletmeler ise 2 bin 481 şirket, 99 kooperatif ve bin 230 gerçek kişi ticari işletmeden oluştu. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye’de kurulan şirket sayısı 10 bin 92, kapanan şirket sayısı ise 2 bin 631 olmuştu.

Van özelinde değerlendirildiğinde, 2025 yılı Kasım ayında kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre artış göstererek 51’e yükseldi. 2024 yılının Kasım ayında kentte 48 şirket kurulmuştu. Aynı dönemde Van’da 6 kooperatif tasfiye edilirken, 7 şirket, 3 kooperatif ve 4 gerçek kişi ticari işletme faaliyetini sonlandırdı.

Kasım 2025’te Van’da yeni kurulan kooperatif sayısı 4 olurken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 13 olarak kaydedildi.