Kavak Ağacının Gölgesinde filmi, 19 Aralık Cuma günü (bugün) saat 15.00’te Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde özel gösterimle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Van’da çekimleri tamamlanan film, ataerkil toplumsal yapının belirleyici olduğu bir çevrede kendi yolunu çizmeye çalışan Mikail adlı genç bir erkeğin yaşamına odaklanıyor. Hikaye, bireysel bir varoluş mücadelesini anlatırken; kentin sosyal dokusunu, aile içi ilişkileri ve yaşanan kültürel değişimini de ele alıyor.

Yönetmenliğini Kenan Diler’in üstlendiği film, daha önce çeşitli film festivallerinde izleyiciyle buluşmuştu. Van’daki özel gösterimin ardından film ekibinin katılımıyla bir söyleşi düzenlenecek. Etkinliğin ücretsiz olduğu, üniversite öğrencileri ile sinemaseverlere açık olduğu bildirildi.