TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta maçında AcnTurk Sigorta Van Spor FK ile Hes İlaç Afyonspor Kulübü 3 puan için mücadele edecek. Bu maç öncesi AcnTurk Sigorta Van Spor FK, 53 puanla 2. sırada yer alırken, Hes İlaç Afyonspor Kulübü 30 puanla 12. sırada bulunuyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Zorlu maçta Can Cengiz düdük çalacak. Ali Uğurtan Demirtaş ve Sinan Ertinğü’nün yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada 4. hakem olarak da Muhammed Ömür görev alacak.

MAÇ CANLI OLARAK YAYINLANACAK

AcnTurk Sigorta Van Spor FK ile Hes İlaç Afyonspor Kulübü arasındaki maç VAN TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak. Maçın başlaması ile birlikte mücadeleyi Van TV’den ve buradan canlı olarak takip edebilrsiniz.