Türkiye Bedensel Engelliler Basketbol Spor Federasyonu 1. Lig B Grubunda mücadele eden Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü basketbol takımı, evinde Amedspor Sportif Faaliyetler Spor Kulübünü ağırladı.

İlk periyodu 35-35 tamamlanan karşılaşmanın son 3 periyodu Amedspor Sportif Faaliyetler Spor Kulübünün üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılama 63-80 Amedspor üstünlüğü ile tamamlandı.

1.Lig B grubu 1. Hafta karşılaşmasında bay geçen Van ekibi 2. haftada ilk yenilgisini aldı.

Amedspor Sportif Faaliyetler Spor Kulübü ise 2.galibiyetini almış oldu.

‘Destek varsa engel yok’ parolasıyla sahaya çıkan Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hanefi Baykara, “Güzel bir karşılaşma oldu. İlk periyotta güzel bir oyun sergiledik ama maalesef son 3 periyotta istediğimiz sonucu alamadık. Amedspor takımını da kutlarım.” ifadelerine yer verdi.

Müsabakayı Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan da izledi.