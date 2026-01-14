Trendyol 1. Lig’de ikinci devrenin ilk haftası geride kaldı. Takımların yeni transferleriyle boy gösterdiği haftada temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahasında konuk ettiği Boluspor’a 1 – 0 mağlup oldu.

Ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yapmak isteyen temsilcimiz, ağır saha şartlarında istediğini bulamadı ve haftayı puansız kapatmış oldu. Van Spor FK, haftayı 27 puanla 10. sırada tamamladı.

Sahasında Arca Çorum FK’yı mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler 42 puanla liderliğini sürdürüp en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 4’e çıkarırken, sahasında Sipay Bodrum FK ile 0 – 0 berabere kalan Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. ise 38 puanla 2. sırada yer aldı.

Deplasmanda Adana Demirspor A.Ş’yi 5 – 0 mağlup eden Esenler Erokspor ise 37 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Esenler Erokspor ligin 21. hafta maçında sahasında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK ile karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig’de 20. hafta sonuçları ve puan durumu şu şekilde;

20. HAFTA SONUÇLARI

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 0 - 1 Boluspor

Amed Sportif Faaliyetler 1 - 0 Arca Çorum FK

Serik Spor Futbol A.Ş. 0 - 3 İstanbulspor A.Ş.

Adana Demirspor A.Ş. 0 - 5 Esenler Erokspor

Sakaryaspor A.Ş. 1 - 1 Bandırma Spor

Sms Grup Sarıyerspor 1 - 0 Alagöz Holding Iğdır FK

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 5 - 0 Atakaş Hatayspor

Özbelsan Sivasspor 0 - 2 Erzurumspor FK

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 0 - 0 Sipay Bodrum FK

Manisa Futbol Kulübü 1 - 0 Eminevim Ümraniyespor

PUAN DURUMU