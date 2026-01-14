Bahçesaray'a bağlı Yaşlıkavak Mahallesi Garip mezrasında gece saatlerinde rahatsızlanan doğum hastası Şükran T. (40) için yakınları 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yolların kapalı olmasından dolayı belediye ekipleri ilçe merkezine yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki mezraya ulaşmak için çalışma başlattı.

Sağlık ekipleri ile birlikte yaklaşık 5 buçuk saatlik çalışma ile gece saat 02.00 sıralarında hastaya ulaşıldı. İlk müdahalesi evinde yapılan ve doğum hastası olduğu belirlenen kadın Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akşam saat 21.30 başlayan ve gece saat 02.00'a kadar devam eden zorlu çalışmada mahalle ve mezra yolu da ulaşıma açılırken, hasta yakınları belediyesi ve 112 sağlık ekiplerine teşekkür etti.

"Çok sayıda araç ve vatandaş kurtarıldı"

Ayrıca ekipler, Başkale ilçesi Özpınar, Güvendik, Kaşkol Böğrüpek grup yolu ile Koçdağı mahalle yollarında tipiden dolayı yolda mahsur kalan araç ve vatandaşlara yoğun bir çalışma sonucu ulaşılırken, Muradiye ilçesi Topuzarpa mahallesinde mahsur kalan araçlar ile Tuşba ilçesi Derebey Mahallesi'nde yolda kalan ambulans da kurtarıldı.