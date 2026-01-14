Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Van ve Bitlis’te bulunan toplam 7 iş yerini 1 yıllığına kiraya çıkaracak. Bu iş yerlerinden 5’i Van’da yer alıyor.

Van’da kiraya verilecek iş yerleri, İpekyolu ilçesi Hatuniye Mahallesi’nde bulunuyor. 5141 ada 20 parsel üzerinde yer alan 17, 18, 19, 20 ve 21 kapı numaralı iş yerleri ihaleyle kiraya verilecek.

Bitlis’teki iş yerleri ise Gazibey Mahallesi’nde yer alıyor.

İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ

İhale, açık teklif usulüyle 20 Ocak 2026 Salı günü saat 14.00’te, Bitlis Beşminare Mahallesi 1331 Sokak No:19 adresinde bulunan Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak. 7 iş yeri için ihaleler aynı saatte olacak.

Vakıf taşınmazları, sözleşme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2026 tarihine kadar kiraya verilecek.

İHALE ŞARTLARI NELER?

Sözleşme bitimini takip eden yıllarda kira bedelleri, TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranından az olmamak üzere, günün emsal rayici dikkate alınarak artırılacak.

Kiracının, idarenin belirleyeceği kira bedelini kabul etmesi halinde sözleşme 1’er yıl süreyle yenilenecek. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira süresi uzatılmayacak ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi gereğince tahliye işlemi uygulanacak.

İhaleye katılacaklardan;

-Kimlik fotokopisi

-Yerleşim yeri belgesi

-Geçici teminat makbuzu istenecek.

-İhaleye giren kişiler, taşınmazı görerek ihaleye katılmış sayılacak. İhale üzerinde kalan kişi, kiraya verilecek taşınmazlara ilişkin şartnameyi kabul ve taahhüt etmek zorunda olacak.

-İhale ve sözleşme ile ilgili noter harcı, pul ve benzeri tüm masraflar kiracıya ait olacak.

-Sözleşmeden sonra taşınmazların; yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı, kullanıcıları tarafından Genel Müdürlük adına sigortalanması zorunlu olacak.

-İdareye eski kira borcu bulunanlar ihaleye katılamayacak. İdareye asıl veya müteselsil borcu bulunanların ihale üzerinde kalsa dahi sözleşmesi yapılmayacak.

-Kira sözleşmesi düzenlenirken, kefillerin mali durumları incelenecek. Gerek görülmesi halinde ek belgeler talep edilecek ve sözleşme bedeline uygun olmak kaydıyla en az iki kefil alınacak.

İlanla ilgili tüm detaylara ilan.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilir.