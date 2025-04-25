Geçtiğimiz hafta Van’da oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. maçı sonrası PFDK’ya sevk edilen bazı Van Spor’lu isimlere ceza çıktı.

PFDK kararında; “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübünün, 20.04.2025 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, güvenlik sorumlusunun müsabaka organizasyon güvenlik ve eş güdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 42.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü idarecisi Veysi Gencer’in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü kaleci antrenörü Eray Serbes’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 Resmi Müsabakada Soyunma Odasına ve Yedek Kulübesine Giriş Yasağı ve 13.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.