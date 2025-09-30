Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak mağlubiyet sonrası yaptığı açıklamada, “Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. İlk yarıda çok iyi oynadık, farklı öne geçebileceğimiz pozisyonlara girdik, ama değerlendiremedik" dedi.

VAN SPOR'U TEBRİK EDİYORUM

Maçın ikinci yarısını da değerlendiren Altıparmak; "İkinci yarıda yediğimiz goller maçın kırılma anı oldu. Özellikle son dakikalarda bazı oyuncuların mücadeleyi bırakması beni çok üzdü. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Takımın içinde bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Yönetimle oturup konuşacağız. Katkı vermeyen oyuncularla ilgili kararlar alacağız. Vanspor’u tebrik ediyorum, müthiş mücadele ettiler. Taraftarları da takımlarını çok iyi destekledi" diye konuştu.

"BİR MAÇLA HERŞEY BİTMEZ"

Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını belirten Altıparmak, "Bu tür kayıplar olabilir, ama şampiyonluk hedefimizden sapmayacağız. Bu takım Süper Lig’e çıkacak. Bir maçla her şey bitmez. Yolumuza devam edeceğiz.” dedi.