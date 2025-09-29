Trendyol 1. Lig’de, uzun bir aradan sonra taraftarlarının önünde maça çıkan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’i 3 – 0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz galibiyet hasretine de son verdi.

Maça her iki ekip kontrollü başlasa da ilerleyen dakikalarda gol yolları zorlandı.

Konuk ekip Amed Sportif Faaliyetlerin ilk yarıda bir topu direkten dönerken, etkili ataklarında da kaleci Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK de ilk yarıda Ivan Cedric ile gol aradı ancak sonuca ulaşamadı.

Maçın ilk yarısı 0 - 0 berabere tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısı da hızlı başladı. Her iki takım da gol yollarını denemeyi sürdürdü. Ancak temsilcimiz Van Spor FK ikinci yarıda çok daha istekli ve etkili oynadı.

Maçın 64. dakikasında Van Spor FK hızlı çıktı. Topu önüne alan Regis, düzgün bir vuruşla golü buldu ve takımını 1 - 0 öne geçirdi.

Golden sonra da Van Spor önemli pozisyonlar yakaladı.

Maçın 84. dakikasında Van Spor bu kez Jefferson'la hızlı çıktı. Jefferson, şık çalımlarla taşıdığı topu Bekir Can Kara'ya verdi. Onun düzgün vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu ve Van Spor skoru 2-0'a taşıdı.

Müsabakada uzatmalar oynanırken bu kez Medeni Bingöl sahneye çıktı ve skoru belirleyen golü atarak maçı 3-0'a getirdi.

Maç Van Spor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Van Spor FK, 5 haftanın ardından yeniden galibiyete imza attı. Taraftarlar 90 dakika boyunca hem Amed Sportif Faaliyetler hem de Van Spor FK lehine tezahüratlarda bulundu.